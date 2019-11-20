20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizlispor, Süper Lig'de bu hafta sonu oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyen Mehmet Özdilek, Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmasının ülke futbolu adına çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.
"ÖNEMLİ OLAN BU TURNUVALARA İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE KATILMAK"
Milli Takım'ın performansını değerlendiren Özdilek, “Şenol Hoca, teknik ekibine ve oyunculara yürekten tebriklerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum tekrar, onları gönülden destekliyoruz. Sistemin birinci ayağı bitti, ikinci ayağı 2020 Avrupa Şampiyonası’nda inşallah ülkemizi çok daha başarılı şekilde yukarıya taşıyarak bunu destekleyecekler. Önemli olan bu turnuvalara arada bir katılmak değil, istikrarlı bir şekilde katılmak. Ümit ediyorum ki bu jenerasyon bunu yapabilecek potansiyele sahip, ekibiyle, hocasıyla birlikte. Onları şampiyonada destekleyeceğiz” dedi.
"MİLLİ TAKIM ARASININ FAYDALI BİR SÜREÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Mehmet Özdilek, takımın fiziksel ve taktiksel çalışmalarında gelişmeler olduğunu ve ufak tefek sorunların da çözüleceğini belirterek, “Bize gelince milli takım arasının faydalı bir süreç olduğunu düşünüyorum kendi adımıza. Oyuncularla çalışma adına, birlikte vakit geçirme adına, fiziksel ve taktiksel olarak biraz daha geliştirme adına çok sağlıklı geçti. Ufak tefek sorunlarımız vardı, sakatlık olan oyuncularımız vardı. Milli takıma giden oyuncularımız vardı. Sakatlık anlamında evet Sackey Beşiktaş maçında arka adalesinde zorlanmaya bağlı bir sıkıntısı vardı. Bugün itibari ile ilk defa takımla çalışacak, onu gözlemleyeceğiz. Milli takımdan dönen oyuncumuz iki tane var zaten, biri Sacko biri Barrow. Sacko, dün gece itibari ile döndü bugün ter idmanını yapacak, ona bakacağız. Barrow yarın gece dönecek, perşembe-cuma, çok kısa bir zaman kalacak. Onun da son durumuna bakacağız. Neticesinde cumartesi günü bizim açımızdan önemli bir müsabaka kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde kiminle karşılaşırsak karşılaşalım amacımız kazanmak olacak, kazanma odaklı olacak” açıklamasını yaptı.
"KAZANAMAMA DUYGUSUNU RİZESPOR MAÇI İLE KIRMAK İSTİYORUZ"
Özdilek, “Kazanmanın bizi moral ve konum itibari ile nerelere getireceğini çok iyi biliyoruz. Kendi saha ve seyircimizin önünde, özellikle içeride yaşadığımız kazanamama duygusunu Rizespor maçı ile kırmak istiyoruz, çok net. Bunda da en önemli itici gücümüz seyirci olacaktır. Bunun altını bir daha kalın bir çizgi ile çizeyim, onların desteği, takıma maçın başından sonuna kadar göstereceği destek ve motivasyon takımın itici gücü olacaktır. On ikinci adam görevini cumartesi o anlamda taraftardan bekliyorum ve takımın da onların desteğiyle birlikte pozitif anlamda çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi tek düşünce kazanma, kazanma odaklı olacağız” şeklinde konuştu.
"SEYİRCİMİZİN DESTEĞİYLE GALİBİYETLE PERÇİNLEMEK İSTİYORUZ"
Özdilek, saha ve seyirci avantajlarını kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Bütün çalışmalarımız bu yönde, milli takım aralarının aslında bakıldığı zaman ritim kazanan takımlar için zaman zaman sıkıntı yaşadığı, aslında ihtiyacı olan takımlara da faydalı geldiğini düşünüyoruz. Ama milli takım maçlarının dönüşü her takım için zordur. Kendi açımızdan baktığımız zaman ihtiyacımız olan çalışma adına, birlikte vakit geçirme adına ve yine söylüyorum taktiksel anlamda biraz daha bu gelişimi ileriye taşıma adına faydalı ve sağlıklı geçti. Zaten hem fiziksel hem zihinsel hem de oyun olarak her hafta üstüne koyduğumuz da aşikar, bu çok net bir şekilde ortada. Bunu inşallah bu hafta seyircimizin desteğiyle birlikte galibiyetle perçinlemek istiyoruz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!