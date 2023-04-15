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Haberler Müzik Özdemir Erdoğan'dan 'Resital' - Magazin haberleri

Özdemir Erdoğan'dan 'Resital'

Türk müziğinin usta ismi Özdemir Erdoğan, sevilen 11 şarkısını yeniden düzenlediği yeni albümü 'Resital'i dinleyicileriyle buluşturdu

Giriş: 15.04.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Özdemir Erdoğan'dan 'Resital' - Magazin haberleri
AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; piyasaya sürülen 'Resital' adlı albüm tüm dijital platformlarda dinlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir Erdoğan, "Altmış yılın sonunda, kendi başıma çalıp söylemek içimden geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. 1972'de başlayan bestecilik hayatımda çoğu klasik olan eserlerime yaptığım düzenlemelerdeki ufak tefek armonik ve yorum değişiklikleri, müzikal gelişimimdeki doğal sonuçtur. Gelinen son noktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"MÜZİK HİÇ HATA KABUL ETMİYOR"

Sanatçı, yeni albümünün tüm meslektaşlarına faydalı olacağına inandığını belirterek, "Elektro gitarı yıllar sonra klasik gitar gibi parmakla çaldığım için zaman zaman kendime işkence yapıyormuşum gibi geldi. Müzik aynı aşk gibi, hiç hata kabul etmiyor, affetmiyor. Hele her teli ayrı ayrı balanslı bir şekilde duymak isterseniz çok çalışmanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.​​​​​​​

Fotoğraflar: AA, İHA

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