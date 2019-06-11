11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özdemir Asaf başta Lavinia, Dünya Kaçtı Gözüme, Çiçekleri Yemeyin şiirleri ile Cumhuriyet döneminin en önemli şairleri arasında yer aldı. İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çıktı. Edebiyatın önemli isimlerinden Özdemir Asaf'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.
ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?
11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da doğdu. Asıl adı Halit Özdemir Arun'dur. Babası Mehmet Asaf Şura-yı Devlet'in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi'ne, İktisat Fakültesi'ne (3. sınıfa kadar) ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'ne devam etti. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalıştı ve çeviriler yaptı.
İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çıktı. 1951 yılında Sanat Basımevi'ni kurdu ve kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayımladı. 1962'de Mehmet Ali Aybar öncülüğünde kurulan Temel Hakları Yaşatma Derneği'nin kurucularından oldu.
28 Ocak 1981'de hayata veda eden Özdemir Asaf'ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda isimli bir kızı; ikinci eşi Yıldız Moran'dan ise Gün, Olgun ve Etkin adında üç oğlu vardır.
LAVİNİA SÖZLERİ
Özdemir Asaf
Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar.
Yanımda kal.
Sana gitme demeyeceğim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin.
Sana gitme demeyeceğim,
Ama gitme, Lavinia.
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, Lavinia.
ÖZDEMİR ASAF'IN ŞİİRLERİ
Dünya Kaçtı Gözüme - 1955
Sen Sen Sen - 1956
Bir Kapı Önünde - 1957
Yumuşaklıklar Değil - 1962
Nasılsın - 1970
Çiçekleri Yemeyin - 1975
Ben Değildim - 1978
Bugün ve Bugün (Yayımlanmamış şiirler) - 1984
Benden Sonra Mutluluk (Yayımlanmamış şiirler)
Çiçek Senfonisi (Toplu şiirler) - 2008
Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum (Kendi sesinden şiirler) - 2012
Yalnızlığa Övgü (Yalnızlık Paylaşılmaz)
"Lavinia"
ETİKA
Yuvarlağın Köşeleri - 1961
Yuvarlağın Köşeleri-2 (Ölümünden sonra) - 1988
ÖYKÜ
Dün Yağmur Yağacak (Ölümünden sonra) - 1987
OTOKOPİ, DENEME
Özdemir Asaf'ça (Ölümünden sonra) - 1988
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