Özcan Deniz, Alaçatı'da eşi Samar Dadgar'dan ayrı düştü
Özcan Deniz, hem konser hem de tatil yapmak için Çeşme'ye gitti. Eşi Samar Dadgar da kendisine eşlik ederken Deniz, sahne bitiminde korumalar eşliğinde mekandan ayrılırken, Dadgar ise konserin bir kısmını dinledikten sonra tek başına mekândan ayrıldı
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özcan Deniz, hem konser hem de tatil yapmak için Çeşme'ye gitti. Eşi Samar Dadgar da eşinin sahnede olduğu sırada onu dinlemeye giderken objektiflere yansıdı.
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ÇEŞME'DE TATİL
Samar Dadgar, konser sonrası birkaç gün Çeşme'de tatil yapacaklarını söyledi.
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BİRBİRLERİNDEN AYRI DÜŞTÜLER
Samar Dadgar, konserin bir kısmını dinledikten sonra mekândan erken ayrıldı. Özcan Deniz de gecenin sonunda korumalar eşliğinde otomobiline binip oradan ayrıldı. Deniz ve Dadgar, böylelikle Alaçatı sokaklarında birbirlerinden ayrı düştü.
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