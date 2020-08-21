Özbekistan’ın dış ticareti yılın ilk yarısında 15 milyar 855,8 milyon dolar oldu

AA

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülkenin 2020 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin dış ticaret hacmi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 azalarak, 15 milyar 855,8 milyon dolara geriledi.

Açıklamaya göre, bu dönemde ülkenin ihracatı yüzde 22,6 azalarak 6 milyar 285,4 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 15 azalarak 9 milyar 570,4 milyon dolar oldu. Ülkenin dış ticaret açığı ise 3 milyar 285 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde dünyanın 150’den fazla ülkesi ile ticaret yapan Özbekistan’ın en büyük ticari ortakları arasında yüzde 18,1’lik pay ile Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Rusya (yüzde 16,3),Kazakistan (yüzde 8,4) Güney Kore (yüzde 7,1) ve Türkiye (yüzde 5,6) izledi.

Bu dönemde Özbekistan'ın ihracatında altın, enerji ve petrol ürünleri, kimya, tekstil ve gıda ürünleri, renkli ve demir metaller, hizmetler sektörü, ithalatında da makine, teçhizat, ulaşım araçları, metal, gıda, elektronik, enerji, eczacılık, kimyasal ve plastik ürünler ilk sıralarda yer aldı.

2019'da dış ticareti bir önceki yıla göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olan Özbekistan'da, 17,9 milyar dolarlık ihracat, 24,3 milyar dolarlık ithalat yapılmış, ülkenin dış ticaret açığı ise 6,4 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.