Özbekistan’ın dış ticareti yılın ilk yarısında 15 milyar 855,8 milyon dolar oldu

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülkenin 2020 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin dış ticaret hacmi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 azalarak, 15 milyar 855,8 milyon dolara geriledi.
Açıklamaya göre, bu dönemde ülkenin ihracatı yüzde 22,6 azalarak 6 milyar 285,4 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 15 azalarak 9 milyar 570,4 milyon dolar oldu. Ülkenin dış ticaret açığı ise 3 milyar 285 milyon dolar olarak hesaplandı.
Bu dönemde dünyanın 150’den fazla ülkesi ile ticaret yapan Özbekistan’ın en büyük ticari ortakları arasında yüzde 18,1’lik pay ile Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Rusya (yüzde 16,3),Kazakistan (yüzde 8,4) Güney Kore (yüzde 7,1) ve Türkiye (yüzde 5,6) izledi.
Bu dönemde Özbekistan'ın ihracatında altın, enerji ve petrol ürünleri, kimya, tekstil ve gıda ürünleri, renkli ve demir metaller, hizmetler sektörü, ithalatında da makine, teçhizat, ulaşım araçları, metal, gıda, elektronik, enerji, eczacılık, kimyasal ve plastik ürünler ilk sıralarda yer aldı.
2019'da dış ticareti bir önceki yıla göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olan Özbekistan'da, 17,9 milyar dolarlık ihracat, 24,3 milyar dolarlık ithalat yapılmış, ülkenin dış ticaret açığı ise 6,4 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!