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        Haberler Gündem Güncel Özbekistan uçağı Amasya'ya indi | Son dakika haberleri

        Özbekistan uçağı Amasya'ya indi

        İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:30 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:30
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        Özbekistan uçağı Amasya'ya indi
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        Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağının kaptanı Amasya üzerindeyken, uçakta teknik sorun tespit etti.

        Kabin basıncında normal dışı belirtiler fark edilmesi üzerine uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verildi.

        Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası, 152 yolcusu bulunan uçak güvenli şekilde piste indi.

        Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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