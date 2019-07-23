23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye-Özbekistan İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, Özbekistan- Türkiye İş Konseyi ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov ile Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı'nın katılımıyla Sheraton Otel'de yapıldı.
Olpak, buradaki konuşmasında, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak iş birliklerinin her alanda gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.
'GENİŞ BİR ZEMİNDE SÜRÜYOR'
İki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkiyi siyasi, ticari, askeri, eğitim, sağlık ve ulaştırma alanları başta olmak üzere 100'ün üzerinde anlaşma ve protokolden oluşan geniş bir zeminde sürdürdüklerine işaret eden Olpak, "İş dünyası olarak asıl hedefimiz ticaret hacmimizi artırmak. Bu yıl 2 milyar doları yakalayacağımız görünüyor ama bu yeterli değil. Bu rakamı 5 milyar dolara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
"Türk inşaat firmalarının Özbekistan'da yapılacak işler konusunda öncelik sırasına alınması iş dünyası adına sevindirici olacaktır." ifadesini kullanan Olpak, şunları kaydetti: "Türkiye'nin tüm dünyada prestij kazanan tecrübesinin Özbekistan'a aktarılması, turizm, tarım, tekstil, enerji ve madencilik alanlarında ortak projelerin gerçekleştirilmesi her iki tarafın da yararına olacaktır. Türk Eximbank'ın Özbekistan'daki uluslararası krediler kapsamındaki faaliyetlerine hız kazandırılmalıdır. Son aşamasına gelen kredi anlaşmalarının tamamlanması ve devlet garantisi altında imzalanan 250 milyon dolarlık kredi anlaşmasının hayata geçirilmesi, her iki ülkenin iş dünyası açısından sevindirici olacaktır."
İki ülke arasında ticareti artırmak ve Türk firmalarını Özbekistan'da yatırıma teşvik etmek amacıyla çalışmaların hızla sürdürüldüğüne dikkati çeken Olpak, Özbekistan'ın Avrasya'da en çok Türk yatırımı olan ülkelerden biri konumuna geldiğini sözlerine ekledi.
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