"Özbekistan ABD'yi uyardı" iddiası

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Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Özbekistan, ABD'nin Afganistan'dan tahliye ederek bu ülkeye getirdiği Afgan pilotlar ve aileleri konusunda Taliban'ın baskısıyla karşı karşıya.

Özbekistan, Taliban ile ilişkilerinin daha da bozulmasını istemediğini belirterek, ABD'yi Afgan pilotlar ve ailelerini üçüncü bir ülkeye götürmesi konusunda uyarıyor.

ABD, Afganistan'da bulunduğu 20 yıl boyunca birçok Afgan pilotu eğitmiş ve buraya bir hava üssü kurmayı planlamıştı. ABD'nin çekilme kararının ardından ülkenin kontrolünü ele geçiren Taliban'ın, kendilerine yönelik birçok hava saldırısının sorumlusu olarak gördüğü Afgan pilotlar ülkeyi terk etmişti.

Özbekistan Cumhuriyet Savcılığı, 16 Ağustos'ta, 2 gün içinde 585 Afgan askerinin bulunduğu 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbekistan hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.