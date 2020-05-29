Özbekistan hükümetinin ihracatı destekleme kararına iş dünyasından destek - TAŞKENT

Umarov, Kovid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan kriz döneminde Özbekistan'ın dış ticaret rakamları ve hükümetin ihracatçıları destekleme çabalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Umarov, ülkede salgının önlenmesine yönelik mart ayında alınan tedbirlerin ardından diğer sektörler gibi ihracatçıların da olumsuz etkilendiğini anımsatarak, bunun üzerine hükümetin ihraç edilen ürünlerin nakliye paralarının yarısının geri ödeme kararıyla kriz döneminde ihracatçıları teşvik ettiğini kaydetti.Hükümetin daha önce aldığı kararla, demir yoluyla yapılan ihraç ürünlerin nakliyesinin yarısının karşılandığını aktaran Umarov, son olarak alınan ihracatı destekleme kararıyla, 1 Nisan'dan itibaren kara yolu ve uçakla ihraç edilen ürünlerin nakliye maliyetinin de yüzde 50'sinin devlet bütçesinden ödenmesi için kaynak tahsis edildiğini belirtti.Bu kararın kriz döneminde hem ihracatçıları desteklediğini, hem de ihracatın gerilemesini ve ülkeye döviz girişinin azalmasını önlediğini belirten Umarov, söz konusu sübvansiyon kararının ülke ihracatının önemli bir kısmını oluşturan meyve, sebze, tekstil ve triko ürünlerinin kara yolu ve hava yoluyla nakliyesini kapsadığını vurguladı.- Dış ticaret ocak-nisan aylarında 1,2 milyar dolar gerilediOcak-nisan aylarında ülkenin dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,2 milyar ya da yüzde 10,7 düşerek 10,8 milyar dolar seviyesine gerilediğini kaydeden Umarov, söz konusu dönemde ülkesinin ihracat hacminin geçen yılın bu dönemine kıyasla yüzde 10,6 gerileyerek 4,4 milyar dolar, ithalat hacminin ise yüzde 10,8 azalarak 6,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini vurguladı.Umarov, "Hükümetin ihraç ürünler nakliyesinin yarısını karşılama kararı olmasaydı, ihracat rakamları daha da düşük olabilir, dış ticaret açığı ise daha da artabilirdi. Hükümet, bunu görebildi ve ihracatçıları destekleme yoluyla gereken önlemleri aldı." ifadesini kullandı.Bu dönemde dünyanın 150’den fazla ülkesi ile alım satım gerçekleştiren Özbekistan’ın, en büyük ticari ortaklarının yüzde 16,7’lik pay ile Rusya ve yüzde 16,6’lık pay ile Çin olduğuna dikkati çeken Umarov, bu ülkeleri Kazakistan (yüzde 8,3),Güney Kore (yüzde 7,4) ve Türkiye'nin (yüzde 5,6) izlediğini aktardı.Umarov, bu dönemde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Özbekistan’ın dış ticaretindeki toplam payının yüzde 35,1’e yükseldiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 3,1 daha fazla olduğunu bildirdi.
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