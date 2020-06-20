Özbekistan Hava Yolları'na Türk başkan yardımcısı

AA

Özbekistan Hava Yolları tarafından kurumsal haber ve bilgilerin yayınlandığı Kurumsal Bilgi Merkezi'ne bildirilen açıklamaya göre, daha önce Özbekistan Hava Yolları’nda danışmanlık yapan Sivrikaya, şirket ortaklarının olağanüstü genel kurul toplantısında oy birliği ile başkan yardımcısı olarak tayın edildi.

Türk Hava Yolları'nın eski yöneticilerinden Sivrikaya, Kasım 2017’den bu yana Özbekistan Hava Yolları'nda stratejik gelişmeden sorumlu danışman olarak görev yapıyordu.