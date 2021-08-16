Afgan askerî uçağının Özbekistan’da düştüğü aktarıldı

Özbekistan’ın haber platformu olan Gazeta.uz'un haberine göre, jet pazar günü geç saatlerde Özbekistan'ın Afganistan'a komşu eyaleti Surhanderya’ya düştü.

Afganistan Hava Kuvvetleri üniformalı kişilere bakan sağlık görevlilerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Web sitesinde ayrıca bir kaynağın, uçakta olduklarına ''inanılan'' iki Afgan askerinin Surhanderya yönetimini merkezi Tirmiz’de hastaneye kaldırıldığını söylediği belirtildi.

Rusya'nın TASS Haber Ajansı, Özbekistan Savunma Bakanlığının kazayla ilgili raporları incelediklerini söylediğini aktardı. Reuters, Özbek makamlarına yorum için hemen ulaşamadı.

Pazar günü Özbekistan, sınırı geçen ve tıbbi yardım isteyen 84 Afgan askerini gözaltına aldığını söylemişti.