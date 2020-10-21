Özbekistan'dan eski AK Parti Milletvekili Badak'a "Turizm Fedaisi" madalyası

AA

TBMM'de 23 ve 24'üncü dönemlerde AK Parti Antalya Milletvekilli olarak görev alan Badak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, 2017'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Özbekistan'da turizm sistemini kuracak, geliştirecek, mevcut değerleri inceleyecek ve bunun üzerine uluslararası turizm sistemine girebilecek bir yapı inşa edecek danışman istediğini aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Özbekistan'a kendisini tavsiye ettiğini söyleyen Badak, Özbekistan Hükümeti nezdinde Özbekistan Turizm Bakanı'nın 3 yıldır danışmanlığını yaptığını dile getirdi.

Badak, Özbekistan Turizm Bakanlığının yapılanması, yönetim sistemi, taşrada yönetim sistemleri, turizmde meslek örgütlerinin yapıları, halkın turizme katılımı, turizmde ulaşım, turizm temalarının ve ülkede planlı turizm bölgelerinin geliştirilmesi konularında hem merkez hem de taşrada stratejik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Çalışmaların, Özbekistan Turizm Bakanlığınca da benimsendiğini ifade eden Badak, bu çalışmalar kapsamında 2017'de 2,4 milyon olan turist sayısının, 2019'da 7 milyona ulaştığını bildirdi.

Bunun, ülkede memnuniyetle karşılandığını, çevre ülkelerin de bu gelişmeye dikkati çektiğini vurgulayan Badak, "Bizim tezimiz, Özbekistan ve çevredeki 5 kardeş ülkede, kuzey-güney, doğu-batı aksında turizmin müşterek ele alınması." dedi.

- "Mutluluk duyuyorum"

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle, kendisine, ülkede turizmin gelişmesine ve tanıtımına katkılarından dolayı "Turizm Fedaisi" madalyası takdim edildiğini belirten Badak, ödülünü Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abdukhakimov'dan aldığını söyledi.

Özbekistan turizminin gelişmesine katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Badak, şöyle konuştu:

"Daha önce endüstriyel anlamda turizm sektöründe bulunmayan bir ülkede temelleri atabilmek, uluslararası turizm anlayışının kamuda, yönetimde ve halkta, sektör mensuplarında benimsenmesini sağlamak önemli bir aşamaydı. İlk hedefimiz buydu. Endüstriyel turizm yönetim sisteminin oluşturulması için çaba gösterdik. Bu konuda sonuç aldığımızı görüyorum. Bu, Özbekistan adına da büyük bir kazanım. Rakamların gelişiyor olması da takip ettiğimiz stratejinin doğru olduğunu gösteriyor. Karşılığında da hükümetin bunu takdir etmesi çok güzel bir şey. Ben de kendilerine çok şükran duydum."

Özbekistan'da başka sektörlerde de Türkiye'den danışmanların olduğuna işaret eden Badak, "Onların da çok başarılı çalışmalar yaptığını görüyorum. Bunun iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının ve iş birliğinin artmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bu bakımdan ülkem ve Özbekistan adına memnuniyet duyuyorum." dedi.

Badak, Özbek ve Anadolu Türk toplumunun iş birliğinin, dünyaya örnek teşkil edebileceğini kaydetti.