Özbekistan'daki Türk vatandaşları tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Bu kapsamda Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşlarını yurda getiren tarifeli uçak, saat 10.50'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye getirilen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

Yolcular, karantinaya alınacakları Yalova ile Düzce'deki yurtlara gönderildi.

,İzzet Taşkıran