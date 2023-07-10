Özbekistan'da Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi

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Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ERKEN SEÇİME GİDİLMİŞTİ

Özbekistan'da 30 Nisan'da yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından dün cumhurbaşkanı erken seçimi düzenlenmişti.

Ülke genelinde, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminin saat 20.00'de sona ermesiyle sandıklar kapanmıştı.

Sandık başkanlarının da aralarında bulunduğu seçim görevlileri, siyasi partilerin gözlemcilerinin nezaretinde oy sayımına başlamıştı.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da ülkede oy kullanma işleminin sona erdiği, sandıklardan oy sayımına başlandığı belirtilmişti. Açıklamada, ülkede saat 17.00 itibarıyla 13 milyon 459 bin 677 seçmenin oy kullandığı, bu sayının toplam kayıtlı seçmen sayısının yüzde 69,85'ine denk geldiği ifade edilmişti.

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4 ADAY YARIŞTI

Özbekistan yasalarına göre seçimde Özbekçeyi iyi bilen, 35 yaşını dolduran, son 10 yılda ülkede sürekli yaşayan ve sadece siyasi partiler tarafından aday gösterilen Özbek vatandaşları cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Seçimde parlamentonun alt kanadı Yasama Meclisinde temsil edilen 5 siyasi partinin aday gösterdiği dört isim yarıştı.

Özbekistan Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Halk Demokrat Partisinden Uluğbek İnoyatov, Özbekistan Ekoloji Partisinden Abduşukur Hamzayev ve Adalet Sosyal Demokrat Partisinden Roba Mahmudova'nın yarıştığı seçimlerde Milli Diriliş Partisi ise Liberal Demokrat Parti adayı Mirziyoyev'i destekledi.

Seçimi çok sayıda ülke ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğunun da aralarında bulunduğu kuruluşlardan 800'e yakın uluslararası gözlemci takip etti. Seçim sırasında 2 binden fazla yerli ve yabancı gazeteci görev yaptı.

İlk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un vefatının ardından Aralık 2016'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61, 2021 seçiminde ise 4 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 80,1 oyunu alan Mirziyoyev iki kez cumhurbaşkanı seçilmişti.​​​​​​​

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.