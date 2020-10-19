Özbekistan'da Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı

Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenen törene Özbekistan’da yaşayan Azerbaycanlılar ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve Müsteşar Kerim Sercan Evcin’in de katıldığı törende, Pakistan ve Afganistan'ın Taşkent Büyükelçileri ile Özbekistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.
Törende konuşan Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev, Ermenistan’ın saldırılarında çok sayıda Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Guliyev, Karabağ'ın tamamen işgalden kurtarılması konusunda kararlı olduklarını kaydederek Azerbaycan halkının ordusuyla birlikte bu işgali sonlandıracağını vurguladı.
Guliyev, Ermenistan'ın savaş meydanında aldığı mağlubiyetler karşısında insanlıktan nasibini almamış yüzünü bir kez daha göstererek sivillere yönelik alçakça saldırılar gerçekleştirdiğini kaydetti.
Taşkent Büyükelçisi Er de yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında olan Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasına yönelik Azerbaycan'ın kararlı bir varoluş mücadelesi sürdürdüğünü ifade ederek Türkiye'nin her zaman olduğu gibi "İki Devlet Bir Millet" anlayışı dahilinde Azerbaycan'ın güçlü şekilde yanında yer aldığını belirtti.
Er, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. Maddesi’nin açık ihlali olan ve geçmişte BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararları tanımayan Ermenistan işgaline karşı dünyanın sessiz kalmasının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya kamuoyuna ifade ettiği "Dünya beşten büyüktür" yaklaşımının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
Ermenistan'ın başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere uluslararası insancıl hukuku hiçe sayarak sivilleri katletmesine uluslararası toplumun "dur" demesi gerektiğini belirten Er, "Sivillere yönelik saldırılar Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.
- Hayatını kaybeden sivillerin resimleri katılımcıları duygulandırdı
Anma törenine katılanlar, "Karabağ Azerbaycan’dır", "Karabağ İşgalden Kurtulacak" pankartları açtı.
Törenin düzenlendiği salonda Ermenistan'ın saldırılarında ölen sivillerin fotoğrafları sergilendi.
Konuşmaların ardından sivillere yönelik saldırılarda şehit olan kurbanların fotoğraflarına kırmızı karanfiller bırakıldı.
Saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocukların fotoğrafları yürekleri burktu.
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