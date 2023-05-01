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Özbekistan'da anayasa değişikliği: Devlet Başkanı Mirziyoyev 2040'a kadar görevde kalabilecek

35 milyonluk Orta Asya cumhuriyetinde vatandaşların uzun zamandır çok kısıtlı olan toplumsal ve hukuki güvencelerini artırma vaadiyle sunulan anayasa değişiklikleri, Devlet Başkanı Mirziyoyev'in 2040'a kadar görevde kalabilmesine olanak veriyor.

Giriş: 01.05.2023 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL

Özbekistan'da seçmenler, Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in 2040 yılına kadar görevde kalabilmesine olanak veren anayasal değişiklikleri büyük çoğunlukla kabul etti.

Özbekistan Yüksek Seçim kurulu Pazar günü yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 90'ının reformları onayladığını, katılım oranının ise yüzde 85 olduğunu açıkladı.

İnsan hakları grupları ise hükümetin otoriter yöntemleriyle muhalefetin faaliyet alanını çok kısıtladığını söylüyorlar.

65 yaşındaki Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev göreve, 2016 yılında İslam Kerimov'un ölümü sonrası gelmişti.

Mirziyoyev, anayasada yapılacak değişiklikleri, 35 milyon nüfuslu bu Orta Asya cumhuriyetinde yönetimi ve hakları uzun zamandır çok kısıtlanmış olan halkın toplumsal ve hukuki güvencelerini geliştireceğini söyleyerek savundu.

Fakat gözlemciler anayasa değişikliklerinden en çok yine Mirziyoyev'in yararlanacağı görüşünü dile getiriyorlar.

Kabul edilen anayasa değişiklikleri arasında devlet başkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması da var.

Bu durumda üç dönem devlet başkanı olunabildiği için, görev süresi 2026'da biten Mirziyoyev iki dönem daha seçilirse 2040 yılına kadar bu görevde kalabilecek.

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