Özbekistan'a sığınan Afgan askerler nereye gönderildi?

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Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından Özbek topraklarına sığınan Afgan asker ve vatandaşlarının ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen ay Afganistan’da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından Taliban’dan kaçarak yasa dışı yollarla Özbekistan’a geçen aralarında askerlerin de bulunduğu tüm Afgan vatandaşlarının son iki günde ülkeyi terk ettiği ve üçüncü bir ülkeye gittiği kaydedildi

Örgütün Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi üzerine çok sayıda Afgan vatandaşı ile aralarında askerî pilotların da bulunduğu 585 Afgan askeri Özbekistan’a geçmişti.