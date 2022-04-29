Özbek teyze ile yeğeni 3 gündür kayıp!

İHA

Adana'da, Özbekistan asıllı teyze ile yeğeni, 3 gün önce çıktıkları evlerine bir daha dönmedi.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Özbekistan asıllı Ayceren P. (22) ile yeğeni Gülruh Aynur K. (17), 26 Nisan günü birlikte evlerinden çıktı. Ancak akşam olduğunda eve dönmeyen kız kardeşi ile kızına ulaşamayan Rukiye K., eşi Soner K. ile birlikte polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ancak aradan 3 gün geçmesine rağmen teyze ve yeğeninden bir türlü haber alınamadı.