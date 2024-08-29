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        Haberler Bilgi Ekonomi Özata Denizcilik talep toplamasında son gün! Özata Denizcilik hisse fiyatı, fon kullanım yeri, lot miktarı

        Özata Denizcilik talep toplamasında son gün! Özata Denizcilik halka arz detayları ve hisse fiyatı nedir?

        Özata Denizcilik, üç gün süren talep toplama sürecini bugün saat 17.00 itibarıyla tamamlıyor. 13 milyon 350 bin lot dağıtan firmanın halka arz büyüklüğü 1.5 milyar TL olarak belirlendi. Öte yandan şirket, elde edeceği fonun en büyük kısmını 'finansman giderlerinin azaltılması' olarak kullanacak. İşte, Özata Denizcilik halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 07:45 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:45
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        • 1

          Özata Denizcilik, üç gün süren talep toplama sürecini bugün noktalıyor. 1.4 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirketin yatırımcılara 2 lot ile 23 lot arası vereceği düşünülüyor. Şirket, 'OZATD' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte, Özata Denizcilik halka arz detayları...

        • 2

          ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?

          Şirketin hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi.

        • 3

          ÖZATA DENİZCİLİK KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma, 13 milyon 350 bin lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;

          - 300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL).

          - 700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL).

          - 1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL).

          - 1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL).

          - 1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

          - 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).

          - 3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL).

        • 4

          ÖZATA DENİZCİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?

          Firma, 27-28-29 Ağustos tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacak.

        • 5

          ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ

          Yüzde 40-45 Finansman giderlerinin azaltılması.

          Yüzde 20-25 Üst yapı ve alt yapı yatırımları.

          Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje yatırımı.

          Yüzde 15-20 İşletme sermayesi.

        • 6

          ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

          Özata Denizcilik 1.4 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 18.71 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ancak firma katılım endeksine uygun.

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