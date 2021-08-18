Fenerbahçe’de Ozan Tufan dönemi sona ermek üzere. Performası kadar kilolarıyla da gündemden düşmeyen millî oyuncunun, sonunda hayaline kavuşup Premier lig’e ayak basması an meselesi. Vitor Pereira’nın onayını alıp Ozan’a gelen teklifleri masaya yatıran yönetim, Watford’un kiralık talebine yeşil ışık yaktı. Fenerbahçe’nin 2 milyon Euro kiralama bedeli, 8 milyon Euro mecburi satın alma opsiyonu kabul görürse Ozan, Ada’ya gidecek.

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