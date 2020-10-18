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Ozan Tufan, Pelkas'ı anlattı: Bir ara adını unutup 'Yunanistan' diye seslendim

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran ve Pelkas'ın golünde asist yapan Ozan Tufan maçın ardından açıklamalarıyla gündeme oturdu. Milli futbolcu, Pelkas'la ilgili samimi bir itirafta bulundu

18.10.2020 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ozan Tufan, Pelkas'ı anlattı: Bir ara adını unutup 'Yunanistan' diye seslendim! Haberler

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'de artan form grafiği ve bu mücadelede de ortaya koyduğu performansla göz dolduran Ozan Tufan, yeni transfer Pelkas'ın golünün hazırlayıcısı oldu. Milli futbolcu ayrıca maçın ardından açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Maçın ardından takım otobüsünde FB TV'ye konuşan Ozan kahkahalara boğularak "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu" dedi ve şunları anlattı:

"Pelkas'ın bir ara ismini unuttum. Çocuğa ' Yunanistan' diye seslendim. İsmini unuttum gerçekten. Caner abi de duydu o da gülmeye başladı maç içinde. Konsantrasyonumuz dağıldı. Ama neyse ki toparladık"

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