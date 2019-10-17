Ozan Tufan operasyonu!

Fenerbahçe’de formu yükselen oyuncular Avrupalıların yakın takibinde...

Vedat Muriç ve Altay’ın ardından Ozan Tufan da radara girdi. Aykut Kocaman döneminde gözden çıkarılınca Premier Lig’e gitmesi gündeme gelen Ozan Tufan’a Crystal Palace talip oldu. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki milli oyuncuyu bedavaya kadrosuna katmak istiyor. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ozan, kariyer planlamasında Avrupa olmasına rağmen Fenerbahçe’yi yarı yolda bırakmayı düşünmüyor.

Ozan Tufan, menajeri üzerinden gelen teklifleri yönetimle paylaştı. Durumu masaya yatıran sarı-lacivertlilerin devre arasında Ozan’la dört yıllık sözleşme imzalamak için hazırlıklara başladığı öğrenildi. FIFA kurallarına göre oyuncu sözleşmesinin bitmesine altı ay kala istediği kulüple görüşüp anlaşabileceği için yönetim elini çabuk tutacak.