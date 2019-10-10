10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Takım’ın yarın oynayacağı Arnavutluk maçı öncesinde milli futbolcu Ozan Tufan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım içerisindeki arkadaşlık atmosferinin üst seviyede olduğunu belirten Tufan, “Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Grubun lideri olarak da görüyoruz. Milli ruhu sahaya yansıtacağız. Hocamızın taktik anlayışıyla birlikte sahaya bunu döktüğümüz zaman sonuca da yansıyacaktır” diye konuştu.
“GEÇMİŞLE İLGİLİ SORUNLARI AŞTIM”
Geçmişte yaşadığı kadro dışı kalma sorunlarıyla ilgili de konuşan Tufan, şunları söyledi:
“Geçmişle ilgili problemler, sorunlar, onları mental olarak kafamda düzenledim. Hayatımı tekrardan yeniledim. Futbola yüzde yüz konsantre bir şekilde odaklandım. Kendimi en güçlü şekilde antrenmanlara hazır ettim. Bunun da meyvesini yediğimi düşünüyorum. Pes edip bırakabilirdim. Bunun yerine daha çok çalışmayı hırs yapmayı edindim. Hem Fenerbahçe de hem milli takımda forma şansı buldum.”
“EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”
Arnavutluk maçı hakkında düşüncelerini de aktaran Tufan, “Biz zaten gerekli analizleri yaptık. Hocamız bize gerekenleri gösterdi. Biz en iyi şekilde milli takımı temsil edip 2 ve 3 bölgelere geçeceğiz. Biz milli takım olarak en iyi yerlerde olmayı hak eden bir grubuz. Bunu yansıtacağız sahada. Sonuç kendiliğinden gelecektir” şeklinde konuştu.
“EMRE AĞABEYİN ÜZERİMDE EMEĞİ VAR”
Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun hayatına olumlu katkı yaptığını da vurgulayarak, “Emre ağabeyin emeği üzerimde var. İlk Fenerbahçe’ye geldiğimde Emre ağabeyin emeği var. Fenerbahçe de zor bir süreçten geçiyordum onda da katkısı var. Ben her şeyi kendim yaptım. Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Her şey iyi giderken herkes arıyordu. Ben kendim konsantre oldum. Kendi hayatımı kendim düzenledim ve sadece ailem vardı. Benim en büyük destekçim ailemdir sonra Fenerbahçe gelir. Emre ağabey benimle çok ilgileniyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Önemli olan milli takım” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!