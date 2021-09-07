Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Watford'a transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma numarası belli oldu. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan video ile Tufan'ın 18 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

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