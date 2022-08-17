Ozan Tufan, Hull City'de gollerine devam ediyor! Championship ekiplerinden Hull City'ye geçen aylarda transfer olan milli futbolcu yeni takımına da hızlı bir giriş yapmıştı. Championship'teki ilk maçı olan Bristol City karşılaşmasında uzak mesafeden bir gol kaydeden milli futbolcu dünkü Burnley mücadelesinde de yıldızlaştı. Takımının tek golünü kaydeden Ozan Tufan, Hull City'ye 1 puanı getiren isim oldu.

Burnley maçının 25. dakikasında orta sahada aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Ozan Tufan vuruşunda kaleci Arijanet Muric'i mağlup etti ve topu filelerle buluşturdu.

Lig Kupası'nda 2-1 kaybettikleri Bradford mücadelesinde de Ozan Tufan ceza sahası çizgisinden sert bir şut göndermiş, kalecinin sırtına çarpan top ağlarla buluşmuştu. Ancak bu gol Ozan Tufan'a yazılmamıştı.