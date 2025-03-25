Ozan Tufan: En önemli hedefimiz kupa!

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, en önemli hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcu, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ozan Tufan, teknik direktör Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle yeni bir anlayışa geçtiklerini belirterek, "Fatih hocanın gelişiyle yeni sisteme, yeni taktik anlayışına geçtik. Kısa sürede Başakşehir maçında uygulamaya çalıştık. Hocanın istediklerini tam yapamasak da zaman zaman yaptığımız bölümlerde skoru elimize aldık. Bu sebepten dolayı daha demin onun toplantısını yaptık. Olumlu şeylerin çıktığını gördük. Bu da bizi mutlu etti. Bundan sonraki dönemde antrenmanlarda daha çok çalışıp, taktik, sistemin üzerine yoğunlaşıp daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

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Ozan Tufan, Trabzonspor'un bu sezon inişli çıkışlı performans sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak çok iyi sezon geçirdiğimizi söyleyemem. Dalgalı performans vardı, benim de keza öyle. Taraftarın, şehrin beklentisi bizden bu değil. Onun farkındayız. Bazı şeyleri düzeltmek elimizde. Bunu değiştirmek için çabalıyoruz. Mücadele ediyoruz, değiştirmek zorundayız. Kendi adıma konuşmam gerekirse bu oyunun benim için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazlasını yapmayı göstermek zorundayım. Maç içinde güzel gol de atılır. Bu insanları mutlu eder ama en önemli şey Trabzonspor'un galip gelip üst sıralarda olmasıdır. Benim için golden çok Trabzonspor'un başarısı önemli. Benim adıma üzücü taraf bu kadar geç alınmış deplasman galibiyeti. Onun dışında deplasman galibiyeti aldığımız için mutluyuz."

Deneyimli futbolcu, tekrar milli takıma gitmek istediğini anlatarak, "Milli takım için de beklentim, hayallerim var. Sayısız kere giydim, hedefim daha çok giymek. Dün ve önceki maçlarını izledik, gurur duyduk. Onların da arasında olmayı istiyorum. Onun için bu mücadeleyi veriyorum. İnşallah tekrar milli formayı giyme durumum olur." şeklinde konuştu.

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Kendisine yönelik eleştirilerin belirtilmesi üzerine Ozan Tufan, şunları dile getirdi:

"Daha önce de sayısız kez eleştirildiğim zamanlar oldu. Önemli olan bunu tersine çevirip sahaya yansıtmak. Bu sene zaman zaman yansıtabildiğim maçlar oldu, kötü performans gösterdiğim maçlar oldu. Eleştiriler doğaldır. Gönlüm ister ki her maçı iyi oynayayım ama siz de biliyorsunuz takım olarak sezon başından beri iyi performans ortaya koyamadık. Daha iyi yerlere gelebilmemiz için hepimizin yüzde 100 antrenman ve maç performansı yapması lazım. Bu da oyuncular arasında değişkenlik gösterebiliyordu. O sebeple hoca değişiklikleri oldu."