Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı.

Milli futbolcu "Antalya maçında hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. 29. Şampiyonluğumuz için bu kadro çok müsait. Olgunlaşmış arkadaşlarımız çok var. Şampiyonluk için en favori, en iddialı takımlardan biriyiz." ifadelerini kullandı.