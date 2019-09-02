02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Önceki kulübü Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan Levan Shengelia ve kaleci Ozan Can Oruç sağlık kontrolünden geçtikten sonra düzenlenen imza törenine katıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan ve 35 numaralı formayı giyecek olan genç kaleci Ozan Can Oruç, “Konyaspor’a imza attığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bugün burada 5 yıllık bir sözleşmeye imza attık. İnşallah elimden gelen gayreti gösterip camiamızla birlikte büyük başarılara imza atmak istiyorum. Serkan ve Ertuğrul ağabey her ikisi de çok deneyimli tecrübeli ve çok özel kaleciler. Onlardan çok şey öğreneceğim. Kaleci antrenörümüz Murat Öztürk hocamız ile de kendimi çok daha geliştireceğime eminim. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
19 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşında kanat oyuncusu Levan Shengelia ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Konya’ya geldiğim andan itibaren hem tesislerden hem de stadyumdan inanılmaz etkilendim. Büyüleyici bir atmosferin beni beklediğini tahmin edebiliyorum. Transferin hemen öncesinde Milli Takıma davet edildim. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım. Milli maçların ardından hemen Konya’ya geleceğim ve çalışmalara başlayacağım. Burada bana son derece sıcak bir karşılama yapıldı. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra tek hedefim Konyaspor’a en üst seviyede faydalı olmak. Taraftarlarımıza selamlarımı gönderiyorum ve onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!