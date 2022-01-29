Ozan Orhon'dan sürpriz: Çok heyecanlıyım!

"ARA BENİ LÜTFEN"E YENİ SOLUK

Şarkıcı Hera, "Öle Öle", "Vole" ve "Yanar" gibi şarkılarının ardından farklı bir yorum ve sound ile müzikseverlere büyük bir sürpriz yaşattığı Kenan Doğulu’nun efsane şarkısı "Ara Beni Lütfen"i dinleyicilerle buluşturuyor.

Sözü ve müziği Kenan Doğulu’ya ait olan şarkının düzenlemelerinde Hera’ya sevgilisi Ozan Doğulu eşlik ediyor.