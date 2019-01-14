Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, Avrupa takımlarının radarında... Geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ın resmi teklif yaptığı oyuncu için İtalyan basınından yeni bir iddia geldi.

Çıkan habere göre; Roma,18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Stuttgart, Watford, Borussia Dortmund ve Manchester United ile yarışıyor. Transferdeki asıl problemin Galatasaray'ın pazarlığa yanaşmaması olduğu belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ozan'ın gitme zamanı devre arası değil. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmesine zamanı geldiğinde izin veririz" demişti.