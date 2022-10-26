Ozan Kabak, Hoffenheim’da kendini buldu

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, çıktığı 13 resmi müsabakada 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 13 müsabakada 3 gol sevinci yaşarken, 3 kez de asist yaptı. Almanya’nın Zinsheym şehrinin küçük bir bölgesinde bulunan kasaba Hoffenheim, futbol takımı olarak ilk kez 2008-2009 sezonunda Bundesliga'ya yükseldi.
Galatasaray altyapısında yetişen Kabak, 2018 yılında sarı-kırmızılılarda A takıma yükseldi. Ozan henüz 18 yaşındayken, 2019 yılında Galatasaray’dan 11 milyon Euro transfer bedeliyle Alman ekibi Stutgart’a transfer oldu. Genç oyuncu burada gösterdiği hızlı yükselişle sadece 6 ay sonra Stutgart’dan 15 milyon euro transfer ücretiyle 7 Almanya şampiyonluğu kazanan Schalke 04’e imza attı. 2020 yılında Schalke 04’ten kiralık olarak Liverpool gitti. Liverpool formasıyla 9 Premier Lig, 4 de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında boy gösteren stoper, sezon sonunda tekrar Almanya’ya döndü. 2021 senesinde bu sefer başka bir Premier Lig ekibi olan Norwich’e kiralık olarak giden milli futbolcu, toplamda 13 kez forma şansı bulurken, performans düşüşü devam etti.
Bu sezon başında 5 milyon euro bonservisle diğer bir Bundesliga ekibi olan Hoffenheim kadrosuna dahil oldu. Hoffenheim’ın bu sezon Bundesliga’da oynadığı 11 resmi müsabakanın 11’inde de oynayan genç oyuncu bütün müsabakalarda 90 dakika sahada kalma başarısı gösterdi. Genç stoper, 18 kere milli forma giyme başarısı gösterdi.
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