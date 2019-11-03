03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Augsburg'un golleri 38. dakikada Daniel Baier ve 60. dakikada Alfred Finnbogason'dan (penaltı) geldi. Schalke'nin gollerini 45. dakikada Stephan Lichtsteiner (kendi kalesine),71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit kaydetti.
OZAN KABAK İLK GOLÜNÜ ATTI
Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke formasıyla bu sezon ligde ilk kez bir maça 11'de başladı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Schalke'nin kazandığı duran topa ileri çıkan Ozan Kabak, Daniel Caligiuri'nin ceza sahasına ortaladığı topa kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ozan Kabak, Schalke'deki ilk golün attıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı.
Bu galibiyetin ardından Schalke puanını 18'e yükseltti. Ausgurburg 7 puanda kaldı.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Augsburg, Paderborn'a konuk olacak. Schalke, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'u ağırlayacak.
TÜRK ÇOCUKLARININ GÜNÜ
Bu arada 3 Kasım pazar günü Valladolid forması giyen Enes Ünal, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Everton'ın forması giyen Cenk Tosun'un ardından Schalke'de Ozan Kabak'ın gol atması, gurur tablomuz oldu.
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