Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve Stuttgart’a satılan Ozan Kabak, Alman ekibinde gösterdiği performansla da dikkat çekmiş ve bu sezon başında Schalke’ye transfer olmuştu. 20 yaşındaki başarılı savunmacı, bir Instagram canlı yayınına katılarak futbol hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Bir gün Fenerbahçe’de oynar mısın?” sorusuna da net bir yanıt verdi.

Ozan Kabak, “Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe’de oynama ihtimalim yok. Fatih Terim size güvendiyse onu mahcup etmemek zorundasınız. Ben de öyle yaptım. Şampiyonlar Ligi ve ligde üst üste oynadım. Zamanla heyecanı attım ve iyi maçlar çıkardım. Schalke’de son 4 maçtır galibiyet alamadık. Çok üzüldük. Seyirci olmayınca, antrenman maçı gibi oluyor. Bizim maçlarımıza 62 bin taraftar geliyor her hafta ama olmayınca hiç heyecanı kalmıyor” dedi.

Bundesliga takımlarından Schalke forması giyen Ozan Kabak’ın bu sezon 16 maçta 3 gol ve 1 asisti bulunuyor.