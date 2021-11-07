Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.

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