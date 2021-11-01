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Ozan Kabak'a sert eleştiri: Kendini Zidane mı sanıyor?

Norwich City forması giyen Ozan Kabak, takımının Leeds'e yenildiği maçın ardından hedefteydi! Jamie Redknapp milli futbolcu için "Kendini zirve dönemindeki Zidane sanıyor" sözleriyle eleştirdi

01.11.2021 - 11:11 | Güncelleme: FUTBOL

  • Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de sürdüren Ozan Kabak, takımının Leeds United'a yenildiği maçın ardından İngiltere'de hedefteki isim oldu. 

     

  • Sky Sports'ta Premier Lig yorumculuğu yapan eski futbolcu Jamie Redknapp, ligin dibinde yer alan Norwich City'yi acımasız biçimde eleştirdi. 

  • 1991-2002 arasında 11 yıl Liverpool forması giyen Redknapp'ın eleştirilerinden Ozan Kabak da nasibini aldı.

  • Genç savunmacıyı topla fazla oynadığı için eleştiren Redknapp şu sözleri kullandı:

    "Ozan Kabak galiba kendini zirve dönemindeki Zinedine Zidane sanıyor. Kendi ceza sahasında topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bundan vazgeçmesi lazım. Savunmada yaptıkları bu basit hatalar onlara pahalıya mal oluyor."

  • "Kalecinin de hatası var, ama bir savunma oyuncusu olarak problemin temeline inip kendi yarı sahasında riskli hareketler yapmayı bırakmalı. Bu aptalca bir hataydı."

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