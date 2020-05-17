Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a Bayern Münih ve Milan'ın ardından Rus ekibi Zenit de talip oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre; Zenit, 20 yaşındaki oyuncunun transferi için Schalke ile temasa geçti.

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