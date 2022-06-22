Ozan Gelen'den 'Ah Bir Bilsen'

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Sözü ve müziği Ozan Gelen imzalı "Ah Bir Bilsen" adlı parçanın düzenlemesi Anıl Şallıel, mix & mastering'i Aliş Kaygusuz tarafından tamamlandı.



Sanatçı Eda Defne'nin geri vokallerde yer aldığı "Ah Bir Bilsen"; akustik, elektrik ve klasik gitarın yanı sıra perküsyon gibi enstrümanları içeriyor.



Emre Bilen yönetmenliğinde çekimleri gerçekleştirilen video klip ise şarkı ile eş zamanlı olarak izleyiciyle buluştu.



Ozan Gelen'in "Ah Bir Bilsen" adlı yeni şarkısı tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.