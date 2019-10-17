Ozan Doğulu sevgilisi Kübra Hera Aslan ve kızları ile alışverişte - Magazin haberleri

3 çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Ozan Doğulu, birlikteliğini artık gizlemediği sevgilisi Kübra Hera Aslan ve kızları ile birlikte alışveriş turunda görüntülendi.

Bir mağazadan çıkarken görüntülenen çift, muhabirlere selam vermek ile yetinirken Doğulu'nun küçük kızının bir muhabir ile diyaloğu herkesi şaşırttı.

Hera Aslan'ın kucağına aldığı Doğulu'nun küçük kızı Elya, fotoğraflarının çekilmesi üzerine bir muhabire, "Bizim fotoğraflarımızı neden çektin?" diye sordu. Muhabirin, "Çünkü sen çok güzel bir kızsın" demesi üzerine tekrar lafa giren Elya, "Hayır, çünkü biz güzel bir aileyiz" dedi.

Diyalog sonrası Hera Aslan gülümserken, Ozan Doğulu'nun tepkisiz kalması ise gözlerden kaçmadı.