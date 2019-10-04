"BEN ONA 'BOŞAN, SONRA BİRLİKTE OLALIM' DEMEDİM Kİ"

Ozan çapkın değil. Ben Ozan Doğulu’ya çok aşığım. Ozan benim erkek arkadaşım olması dışında en iyi arkadaşlarımdan biri. Evliliği benim yüzümden bitmedi. Ozan evliyken biz aşk yaşamıyorduk ama ihale bana kaldı gibi oldu. Ben ona, 'Boşan, ondan sonra birlikte olalım' demedim ki.