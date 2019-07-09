Cem Belevi, Ozan Doğulu'nun yeni albümü '130 Bpm Kreşendo' adlı albümünde yer alan 'Elizabeth' şarkısı için kamera karşısına geçti. Klipte, Doğulu 'Kraliçe Elizabeth'i canlandırdı.

Sözleri Cem Belevi'ye, müziği Osman Taşdaş'a ait 'Elizabeth'in aranjesini yapan Ozan Doğulu, Kraliçe Elizabeth'e benzeyebilmek için bir meşakkatli çalışmadan geçti.

Önce Ozan Doğulu'nun yüz kalıbı alınarak, protezi çıkartıldı ve mimiklerini engellemek için de parça protezler döküldü. Cem Belevi, 'Şarkıya yakışır bir prodüksiyon oldu' derken Doğulu, klibin çekimlerinde oldukça eğlendiğini söyledi.