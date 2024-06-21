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        Haberler Magazin Ozan Doğulu ile Hera Aslan'ın tekne tatili - Magazin haberleri

        Ozan Doğulu ile Hera Aslan'ın tekne tatili

        Yaklaşık altı yıldır aşk yaşayan Ozan Doğulu ile Hera Aslan, Bodrum'a gitti. Tekne tatili yapmayı tercih eden çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:36
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ozan Doğulu, uzun süredir aşk yaşadığı Hera Aslan ile tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

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          Arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkan Ozan Doğulu ile Hera Aslan, güneşlenirken görüntülendi.

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          Vücuduna güneş kremi sürüp bronzlaşmak için güneşlenen Hera Aslan, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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          Hera Aslan'ın altın sarısı bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

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