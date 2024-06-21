Ozan Doğulu ile Hera Aslan'ın tekne tatili
Yaklaşık altı yıldır aşk yaşayan Ozan Doğulu ile Hera Aslan, Bodrum'a gitti. Tekne tatili yapmayı tercih eden çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ozan Doğulu, uzun süredir aşk yaşadığı Hera Aslan ile tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
- 2
Arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkan Ozan Doğulu ile Hera Aslan, güneşlenirken görüntülendi.
- 3
Vücuduna güneş kremi sürüp bronzlaşmak için güneşlenen Hera Aslan, keyifli halleriyle dikkat çekti.
-
- 4
Hera Aslan'ın altın sarısı bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.