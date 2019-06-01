Ozan Doğulu’nun yeni albümü sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Doğulu, 130 BPM Kreşendo’daki 5 şarkıya birden klip çekti. Ozan Doğulu 130 BPM Kreşendo albümü için çektiği 5 klipten ilki, Emrah’ın seslendirdiği “Gerçek Şu ki” şarkısının video klibi bugün tüm müzik kanallarında seyircilerle buluşuyor.

Yayınlandığı günden bu yana listelerde en üst sıralarda yer alan “Gerçek Şu ki” şarkısının sözü ve müziği Emrah’a düzenlemesi ise Ozan Doğulu ya ait.