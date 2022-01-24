"Sıla'dan dayak yiyen adam' olarak anıldım!"

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Türkiye'nin ilk hız ve aksiyon filmi olan 'Anka'nın senaryosunu yazıp başrolünde oynayan Ozan Akbaba, Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

'Anka' için "Türkiye'nin böyle filmlere ihtiyacı var." diyen Ozan Akbaba, bir hız sahnesinin çekimlerinde direksiyonun ayrılması sonucu büyük tehlike atlattığı anları şu sözlerle anlattı:

Direksiyon bir anda elimde kaldı ve araba hareket halindeydi. Filmin yapım koordinatörü olan eşim kulaklıktan 'Ozan Bey'in direksiyonu koptu' cümlesini duyunca panik yaptı ama olay kazasız

atlatıldı.

"SILA'DAN DAYAK YİYEN ADAM"

2014 yılında Sıla'nın 'Vaziyetler' klibinde oynayan ve bu klipte rol gereği ünlü sanatçıdan mizahi bir şiddet gören Ozan Akbaba, o kliple ilgili ilk kez konuştu. Akbaba, şu ifadeleri kullandı:

Çok keyifli ve mizah algısı yüksek bir klipte. Sıla başarılı bir şarkıcı ve oynayacaksam da onun gibi birinin klibinde oynardım. Klip yayınlandığında "Sıla'dan dayak yiyen adam' denildi, o mizah anlaşılmadı. Ama ben sonrasında bir mafya liderini oynayarak bu algıyı kırdım.

"BÜYÜK BİR ONUR YAŞIYORUM"

Ozan Akbaba, Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in Ömür Sabuncuoğlu'yla 3 yıl önce gerçekleştirdiği sohbetten bir cümleyi duyunca gururlandı. Girik'in kendisini çok beğendiğini söyleyen Akbaba, "Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Sürpriz dediğin böyle olur. Büyük bir onur yaşıyorum." dedi.