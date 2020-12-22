Özak GYO, FTSE EPRA/NAREIT endeksine girdi

HABERTURK.COM

ÖZAK GYO, EPRA tarafından ortak yönetilen (European Public Real Estate Association) “FTSE EPRA/NAREIT Global Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”ne alındı.

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Özak GYO’nun FTSE EPRA/NAREIT Global Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksine girmesi uluslararası bilinirliğimizi artıracak ve daha büyük yatırımcılara ulaşmamıza da katkı sağlayacaktır. Bu gelişme ayrıca müşteri odaklı ürün ve hizmetler geliştirme felsefemizin müşteriler nezdinde olduğu kadar yatırımcılar tarafından da takdir edildiğini ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” dedi.

Avrupa’da halka açık emlak sektörünün sesi olan EPRA, 670 milyar Avro’dan fazla varlıkları ile FTSE EPRA Avrupa Endeksi piyasa değerinin yüzde 94’ünü oluşturan 275’den fazla üyeyi temsil edyiro ve yaklaşık 500 hisse senedi içeriyor. Endeksteki gayrimenkul portföyünün değeri ise 3 trilyon euro'nun üzerinde.