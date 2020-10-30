Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Aslan'dan "orman yangınları" açıklaması

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınlarına müdahalede, eksik işçi sebebiyle istenilen performansın sergilenemediğini iddia ederek, "Hatay'daki orman yangınına Balıkesir'den, Muğla'dan işçi gönderiliyor. Saatlerce yol giden işçi, yol yorgunluğu, araziyi tanımaması yüzünden istenilen performansı sergileyemiyor." ifadesini kullandı.
Yangınlara müdahalenin yeterli sayıda işçiyle yapılması gerektiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:
"Gözlerimizin önünde canlar yok oluyor. İzmir büyük yangını sonrası Cumhurbaşkanımızın '5 bin işçi alın.' talimatı, Hazine ve Maliye Bakanı'nın masasında imza bekliyor. 8600 kişi mevsimlik işçi olarak çalışıyor, 9 ay 29 gün sonra işsiz bırakılıyorlar. Ormanlarda 12 ay iş varken 9 ay çalışıyor olmaları hem motivasyonu hem de performansı etkiliyor. En iyi teknolojiyi kullanabiliriz ama işçi yetersiz olursa bir adım yol alamayız. Yangın yerine 12 dakikada müdahale ediyoruz. Peki nasıl? Bir yangın aracında şoför ve 2 işçi müdahaleye gidiyor, 6 kişi olması gereken işçi, yarı yarıya eksik müdahale yapıyor. Yer kuvvetlerinin eksik olduğu orman yangını müdahalesinde saati 50 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar yükselen helikopterler çaresiz kalıyor. Yer unsuru eksikse helikopterin yağdıracağı su yeterince etki edemiyor."
Aslan, ormanların milli sermaye olduğuna ve korunmalarının önemine dikkati çekerek talep ve tespitlerini şöyle sıraladı:
"Acil bir şekilde 8600 kişi kadroya geçirilmeli ve 5000 işçinin de alımı yapılmalıdır. 5620 sayılı Kanun'un değiştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının onayına gerek kalmadan mevsimlik işçilerle ilgili 'İşveren çalıştırabilir.' kısmının 'İşveren çalıştırır.' olarak değiştirilmesi gerekir. Orman Genel Müdürlüğü, döner sermayeli bir kuruluştur. İşçilerin masraflarını karşılayabilecek bir güçtedir. Hazine ve Maliye'ye yük olmayacak bir yapısı vardır. Yangın önlemeye harcanan işçi giderleri ile yangın söndürmede yanan yerlerin rehabilitasyonu, ağaçlandırılmasının maliyeti karşılaştırıldığında, yangınları önlemeye yönelik alınan işçi maliyeti çok düşük kalacaktır."
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