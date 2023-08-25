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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence! - Şanlıurfa haberleri

        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!

        Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Suruç ilçesinde 15 yaşındaki Mahmut Ş.'ye, ahırda zincirle bağlayıp, işkence yaptığı öne sürülen babası İzzet Ş. ile amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş. gözaltına alındı. Baba İzzet Ş. ve amca Mahmut Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğa ise dayısını öldürmeyi kabul etmediği için işkence yapıldığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 10:22 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:36
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        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Mürşitpınar Mahallesi'nde önceki gün saat 14.00 sıralarında Mahmut Ş. (15), iddiaya göre babası İzzet Ş., aynı adı taşıyan amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş. tarafından boğazı, elleri ve ayaklarından ahırda zincirle bağlandı.

        HALASI KURTARDI, GÖRÜNTÜYÜ ANNESİNE GÖNDERDİ

        DHA'da yer alan habere göre aile üyeleri, iddiaya göre, Mahmut Ş.’ye işkence yaptı. Bir süre sonra halası gelip, Mahmut Ş.’yi zincirlerden kurtardı. Aile bireylerinin kendisini döverken çektikleri videoyu ele geçiren Mahmut Ş., bunu babası ile ayrı yaşayan annesine gönderdi.

        VÜCUDUNDA DARP VE YARA İZLERİ SAPTANDI

        Annesinin şikayeti üzerine mahalleye giden jandarma, İzzet Ş. ile kardeşi ve büyük oğlunu gözaltına aldı. Hastaneye götürülüp tedaviye alınan Mahmut Ş.’nin vücudunun büyük bölümünde darp ve yara izlerinin bulunduğu belirlendi.

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        "DAYINI VUR" DEMİŞLER

        Jandarmada ifadesi alınan Mahmut Ş., ailesi ile dayısı arasında husumet olduğunu, bu nedenle dayısını vurması için eline silah verdiklerini, kendisinin ise bunu reddedip, evden kaçtığını öne sürdü.

        "ARABAYLA ÇARPTILAR, BURNUMU KIRDILAR"

        3 gün Nizip’te otelde kaldığını, ardından Birecik’e geldiğini ifade eden Mahmut Ş., burada ailesi tarafından yakalandığı belirterek, “Arabayla bana çarptılar. Bu nedenle kaçamadım. Amcam Mahmut Ş., beni döve döve arabaya götürdü. Orada beni bir eve götürdüler. Orada burnumu kırmıştı" dedi.

        "ÜZERİME İDRARLARINI YAPTILAR"

        Amcasının kendisini zincirle bağlayıp işkence yaptığını söyleyen Mahmut.Ş., "Ahırda elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da 'bunu kimseye anlatmayacaksın' dediler. Öğleyin saat 14.00'dan gece saat 23.00'a kadar işkence gördüm" dedi.

        Amcası, babası ve ağabeyinin üzerine idrarlarını yaptığını da öne süren Mahmut Ş., gece halasının gelip, kendisini zincirlerden kurtardığını söyledi. Ardından da kendisini döverken çekilen videoyu ele geçirip, annesine gönderdiğini ifade etti.

        BABASI VE AMCASI TUTUKLANDI

        Olayla ilgili aranan şüpheli baba İzzet Ş., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tekrar gözaltına alınan amca Mahmut Ş. ile baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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