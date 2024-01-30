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        Haberler Yaşam Oz Büyücüsü'ndeki kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza para cezası

        'Oz Büyücüsü'ndeki ayakkabıları çaldı, para cezası aldı

        ABD'li Terry Jon Martin isimli 76 yaşındaki hırsız, 2023'te çaldığını itiraf ettiği Oz Büyücüsü filminde Judy Garland'ın giydiği ikonik kırmızı ayakkabılar için 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:40
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        'Oz Büyücüsü'ndeki ayakkabıları çaldı, para cezası aldı
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        Oz Büyücüsü filminde Judy Garland'ın giydiği ikonik kırmızı renkli ayakkabılar, 2005´de sergilendiği Judy Garland Müzesi'nden çalınmış, FBI 2018'te bir operasyon sırasında ayakkabıları bulduğunu açıklamıştı.

        SAĞLIK KOŞULLARI NEDENİYLE DAVA ERTELENMİŞTİ

        2023 Ekim'de görülen davada hırsız Terry Jon Martin suçunu kabul etmiş fakat mahkeme kötü sağlık koşulları sebebiyle Martin'i hapis ile cezalandırmamaya karar vererek davayı ertelemeye karar vermişti.

        PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

        ABD Başsavcılığı dün görülen mahkemede Martin'in, sağlık koşulları göz önünde bulundurularak 1 yıl denetimli serbestlik verilmesine ve ayakkabıların sergilendiği Judy Garland Müzesi'ne 23 bin 500 dolar para cezası ödemesine karar verdi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Oz Büyücüsündeki kırmızı ayakkabılar
        #OZ büyücüsü
        #Judy Garland
        #Terry Jon Martin
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