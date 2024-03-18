'Oz Büyücüsü' ikonik ayakkabı davasında yeni gelişme

SUÇLU İKİNCİ İSİM MAHKEMEYE ÇIKTI

İddianamede; "Saliterman'ın Ağustos 2005'ten Temmuz 2018'e kadar kültürel mirasa ait bir nesneyi, özellikle de 1939 yapımı 'Oz Büyücüsü' filminde Judy Garland'ın giydiği otantik bir çift yakut ayakkabıyı teslim aldığı, gizlediği ve imha ettiği belirtiliyor."

Ayrıca iddianamede, Saliterman'ın bunların çalındığını bildiği ve bir kadının seks kasetini yayınlayıp, ayakkabılar konusunda çenesini kapalı tutmazsa "onu da kendisiyle birlikte götüreceği" tehdidinde bulunduğu belirtti.