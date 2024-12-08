Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Oz Büyücüsü’ filmindeki kırmızı ayakkabılar açık artırmaya çıkarılıyor - magazin haberleri

        'Oz Büyücüsü’ filmindeki kırmızı ayakkabılar açık artırmaya çıkarılıyor

        Sinema tarihinin unutulmaz filmi 'Oz Büyücüsü'nde Judy Garland'ın giydiği kırmızı ayakkabılar, açık artırmada satışa sunulacak

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 08.12.2024 - 16:25 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü kırmızı ayakkabılar satılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oz Büyücüsü filminde Judy Garland’ın giydiği ikonik kırmızı renkli ayakkabılar, 2005’te sergilendiği Judy Garland Müzesi’nden çalındı. FBI 2018'de bir operasyon sırasında ayakkabıları bulduğunu ifade etti.

        2023 yılında görülen davada, ABD’li Terry Jon Martin isimli kişi kötü sağlık koşulları sebebiyle 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

        Heritage Auctions müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, ayakkabıların açık artırmayla satılacağı ifade edildi. Ayakkabıların en az 825 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #OZ büyücüsü
        #açık artırma
        #sinema

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        1 gol, 1 kırmızı kart!
        1 gol, 1 kırmızı kart!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Habertürk Anasayfa