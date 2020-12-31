AA

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikasının Genel Başkanı Tuncay Dolu, bazı illerde mobilya sektörünün işçi bulmakta sıkıntı yaşadığını belirterek, "Şu anda bizim örgütlü olduğumuz fabrikalarda olsun diğer fabrikalarda olsun işverenlerin yakındığı temel konu, vasıflı ve vasıfsız işçilerin bulunamaması. Mesleki eğitime önem vermemiz ve mesleki eğitimi desteklemek şart." dedi.

Tuncay Dolu, AA muhabirine, geçen yıl sendikalarının 10 bin 500 olan üye sayısının bu yıl 12 bine yaklaştığını söyledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründeki istihdama değinen Dolu, "Sektörde yaklaşık yüzde 10 istihdamda artış yaşandı. Mayıs ayından bu tarafa ağaç, kağıt ve mobilya sektöründe 7 gün 24 saat bütün fabrikalar çalışıyor." diye konuştu.

Konut satışlarının artması sonucunda mobilyaya talebin de fazlalaştığını aktaran Dolu, şunları söyledi:

"Geçen sene itibarıyla ağaç ve orman ürünleri olarak 5,5 milyar dolarlık bir ihracat söz konusuydu. Bu yılın ilk 11 ayına baktığımız zaman 4,9 milyar dolar bir ihracat olmuş. Yıl sonunda geçen seneki hedefi yakalamış olacağız. Bu sene sadece nisan ayında gümrüklerin kapanması neticesinde düşüş söz konusuydu. Özellikle ABD piyasasının açılması ve ABD ile ikili ticaretlerin artması neticesinde ileride daha büyük bir artış bekliyoruz."

Bursa, Kayseri gibi illerde mobilya sektöründe işçi bulamama sorunu yaşandığını belirten Dolu, şöyle dedi:

"Örgütlü olduğumuz fabrikalarda olsun diğer fabrikalarda olsun, işverenlerin yakındığı temel konu, vasıflı ve vasıfsız işçilerin bulunamaması. Bunun temel sebebi yeni nesil maalesef özellikle fabrikalarda el emeğiyle çalışmayı istemiyor. Bu yönden bir sıkıntımız var. Bu tür istihdam ve teşvik programları uygulayıp gençlerimizi fabrikada çalışacak şekilde eğitmemiz gerekiyor. Mesleki eğitime önem vermemiz ve mesleki eğitimi desteklemek şart. Kayseri’de hemen hemen her fabrikada vasıflı, vasıfsız işçi aranıyor fakat bulunamıyor."

Türkiye’nin eşikte olduğunu ve bunu iyi değerlendirdiği zaman çok hızlı gelişeceğine inandığını anlatan Dolu, "Karamsar olmaya hiç gerek yok. 2021 yılı ve daha sonrası özellikle 2022 yılının ortalarından itibaren çok daha güzel şeylerin olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Asgari ücretle ilgili artışı olumlu bulduklarını ancak vergi yükünün azaltılması gerektiğini belirten Dolu, "Eğer bunlarla ilgili birtakım çalışmalar yapılır ve düzenlemeler getirilirse daha iyi olacağı kanısındayız." dedi.